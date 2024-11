US-Schauspieler Alan Rachins ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Der Star aus «L.A. Law» und «Dharma & Greg» erlag am Samstag in Los Angeles einem Herzversagen. Seine Frau Joanna Frank bestätigte die traurige Nachricht.

Schauspieler Alan Rachins ist tot. Foto: imago/ZUMA Press 1/5

Auf einen Blick US-Schauspieler Alan Rachins stirbt mit 82 Jahren

Berühmt durch TV-Serien wie «L.A. Law» und «Dharma & Greg»

Fast 200 Folgen in der Sitcom «Dharma & Greg» mitgespielt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der bekannte US-Schauspieler Alan Rachins ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Seine Ehefrau Joanna Frank (83) bestätigte die traurige Nachricht dem «Hollywood Reporter». Rachins erlag am frühen Samstag im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles einem Herzversagen im Schlaf.

Rachins, geboren in Cambridge, Massachusetts, wurde durch seine Rollen in beliebten TV-Serien berühmt. Er spielte fast ein Jahrzehnt lang den Anwalt Douglas Brackman Jr. in der erfolgreichen Serie «L.A. Law». Diese Rolle brachte ihm 1988 sowohl eine Emmy- als auch eine Golden Globe-Nominierung ein.

Er lernte seine Frau bei Dreharbeiten kennen

Die Serie war nicht nur beruflich, sondern auch privat von grosser Bedeutung für Rachins. Hier lernte er seine Frau Joanna Frank kennen, die seine Serien-Ehefrau Sheila Brackman spielte. Gemeinsam haben sie einen Sohn, Robert. Interessanterweise wurde «L.A. Law» von Rachins' jüngerem Bruder, dem Fernsehautor Steven Bochco, kreiert.

Nach seinem Erfolg in «L.A. Law» wechselte Rachins zur Komödie. In der beliebten Sitcom «Dharma & Greg» verkörperte er Larry Finkelstein, den Hippie-Vater von Dharma, gespielt von Jenna Elfman (53). Er war in allen fast 200 Folgen der Serie zu sehen, die von 1997 bis 2002 lief.

Rachins' Karriere war vielseitig. Er spielte in Filmen wie «Showgirls» und übernahm Gastrollen in bekannten Serien wie «Rizzoli & Isles», «General Hospital» und «Grey»s Anatomy'. Zudem war er als Synchronsprecher tätig und trat am Broadway auf.

Seine letzte Rolle hatte Rachins laut «Hollywood Reporter» im Kurzfilm «The Lights Above» im Jahr 2023.

Rachins hinterlässt nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern auch seine Ehefrau Johanna Frank und den gemeinsamen Sohn Robert.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr