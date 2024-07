1/5 Erica Ash, hier im Jahr 2023 abgelichtet, ist verstorben.

SpotOn Die People-Agentur

Die US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin Erica Ash (1977–2024) ist tot. Wie der US-Fernsehsender BET bestätigt, verstarb die unter anderem durch eine Hauptrolle in der 2013 erschienenen Filmparodie «Scary Movie 5» bekannt gewordene Darstellerin im Alter von 46 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Ashs gute Freundin, die Komikerin Loni Love (53), hatte den Todesfall am Montag (29. Juli) zuerst mit einem Instagram-Post bestätigt. «Ich bin traurig, das Ableben meiner Freundin und Schauspielerkollegin Erica Ashe zu bestätigen», schrieb Schauspielerin Love, die selbst in Filmen wie «Der Kaufhaus Cop 2» mitwirkte, zu einer Reihe von Bildern Ashs auf Instagram. Die Verstorbene sei «talentiert und witzig» gewesen, und habe «alles in ihre Arbeit gesteckt».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Ashs Kollege, der Komiker Mike Epps (53), bekannt aus Filmen wie «Next Friday», teilte auf Instagram seine Gefühle. «Ruhe in Frieden, Erica. Zu früh gegangen. Sie war als Kollegin so eine grossartige Person, voller Leben und Witz und Talent, du hast eine grosse Spur auf der Erde hinterlassen.»

Sängerin, Schauspielerin, Model und Komikerin

Ash, die auch als Sängerin und Model tätig war, trat im Lauf ihrer Karriere in zahlreichen Kinofilmen und US-Fernsehsendungen auf. So war sie etwa Teil des Ensembles der Sketch-Comedyserie «MadTV» und spielte in der Mockumentary «Real Husbands Of Hollywood» die fiktive Ex-Frau von Hollywoodstar Kevin Hart (45).