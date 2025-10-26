TV-Legende June Lockhart mit 100 Jahren verstorben

Die US-Schauspielerin June Lockhart, bekannt aus «Lassie» und «Verschollen zwischen fremden Welten», ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Sie starb in ihrem Haus in Santa Monica, Kalifornien, wie ihr Sprecherteam mitteilte.

June Lockhart, berühmt für die Hit-Serie «Lassie», ist gestorben.

Darum gehts June Lockhart, bekannt aus «Lassie», ist mit 100 Jahren verstorben

Spielte in «Verschollen zwischen fremden Welten» als Mutter einer Weltraummission

Wirkte in über 200 Folgen der Hit-Serie «Lassie» mit

Fernsehzuschauer kennen sie vor allem durch die Serie «Lassie» – nun ist June Lockhart im Alter von 100 Jahren in Santa Monica verstorben. Ab 1958 spielte Lockhart in über 200 Folgen der Hit-Serie die sanftmütige Mutter Ruth Martin des kleinen Timmy (Jon Provost) spielte. Ab Mitte der 1960er Jahre hatte sie eine Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie «Verschollen zwischen fremden Welten» als Mutter einer Familie auf einer Weltraummission.

Lockhart wurde 1925 als Kind des Schauspielerpaares Gene und Kathleen Lockhart in New York geboren. Schon als Teenager spielte sie an der Seite ihrer Eltern in dem Film «A Christmas Carol» (1938) mit. In den 1940er Jahren folgten Nebenrollen in Hollywoodfilmen mit Stars wie Bette Davis, Ingrid Bergman, Judy Garland und Gregory Peck. Für ihr Broadway-Debüt in «For Love or Money» (1947) wurde sie mit einem Tony ausgezeichnet.

Lockhart spielte bis ins hohe Alter in zahlreichen Produktionen mit, darunter in Gastrollen bei Serien wie «General Hospital», «Eine starke Familie» und «Beverly Hills, 90210».