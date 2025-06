«Weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat»

«Weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat»

1/6 Kim Virginia Hartung und ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac haben ihr Baby verloren. Foto: imago/STAR-MEDIA

Darum gehts Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac haben ihr ungeborenes Baby verloren

Hartung behauptet, eine Person habe ihr in Deutschland in den Magen getreten

Das mittlerweile getrennte Paar lernte sich bei «Temptation Island» kennen und verlobte sich im Mai Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Das einstige Reality-Paar Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) hat sein ungeborenes Baby verloren. Die traurige Nachricht machte Glumac am Sonntagabend in seiner Instagram-Story publik. Darin offenbarte er, dass das Kind still zur Welt gekommen sei und daran auch die vielen Hasskommentare in den vergangenen Wochen eine Mitschuld trügen. Kurz danach meldete sich auch seine Ex-Verlobte auf ihrem Account zu Wort und schrieb über einen schockierenden Vorfall: «Mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können und nein, das lag nicht daran, dass ich ‹herumgeflogen› bin oder ‹nicht aufgepasst› hätte, sondern weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat.»

«Ohne mein Einverständnis öffentlich gemacht»

Sie berichtete zudem, sie habe die gemeinsame Tochter bereits vor «ein paar Wochen» verloren. «Ich habe meine Wut in den letzten Wochen runtergeschluckt. Ganz bewusst. Ich habe sie unter Kontrolle gehalten, obwohl ich innerlich zerrissen war. Weil ich weiss, dass Hass nur noch mehr Hass bringt», schrieb Hartung weiter. «Ich dachte, es ist besser, zu schweigen, zu heilen, mich zu schützen.» Zudem drückte sie ihre Wut und Enttäuschung darüber aus, dass ihr Ex-Partner die Nachricht ohne Absprache veröffentlicht habe: «Während ich in Behandlung war, wurde etwas sehr Privates ohne mein Einverständnis öffentlich gemacht. Von jemandem, von dem ich das nie erwartet hätte: Nikola. Ich kann nicht begreifen, wie man sich das Recht rausnehmen kann, so etwas zu teilen - ohne Rücksprache, ohne Respekt, ohne Rücksicht.»

Die Reaktionen bei Followern und Reality-Kollegen auf das neue Drama bei dem einstigen Paar, das seit Beginn seiner Beziehung polarisiert hat, fielen ganz unterschiedlich aus. Während die einen ihr Mitgefühl aussprachen, drückten andere Zweifel und sogar Wut aus. Denn von Anfang an hatten viele Menschen gemutmasst, dass die Schwangerschaft womöglich nur für mehr Aufmerksamkeit vorgetäuscht worden sei. Vor negativen Kommentaren möchte sich das einstige Paar jetzt wohl schützen, denn die Instagram-Accounts der beiden Reality-Stars sind seit kurzem auf privat gestellt.

Verlobung aufgelöst

Fest steht: Hartung und Glumac haben turbulente Monate hinter sich. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits vor einigen Jahren bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel von «Temptation Island - Versuchung im Paradies». Damals nahm der Realitystar gemeinsam mit seiner Ex-Frau Gloria Glumac (32) teil, Kim Virginia Hartung trat als Verführerin an. Doch erst bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von «Promis unter Palmen» kamen sich die beiden näher. Nachdem es Gerüchte und Spekulationen gegeben hatte, machten die beiden Reality-TV-Stars ihre Beziehung im Dezember 2024 öffentlich.

Nur wenige Monate später folgte im Februar die nächste Überraschung: Die ehemalige Dschungelcamperin und ihr Partner gaben die Schwangerschaft bekannt - es sollte eine Tochter werden, wie sie später bei einer Babyparty enthüllten. Anfang Mai verkündeten sie dann mit einem romantischen Video auf Instagram auch noch ihre Verlobung: Der Clip zeigt, wie der 29-Jährige bei Sonnenuntergang an einem malerischen Strand vor seiner Partnerin auf die Knie geht. «Ich habe ‹Ja› gesagt - zu einer Geschichte, die jetzt erst beginnt», schrieb Hartung zu den Szenen. Doch nur wenige Wochen später teilte sie dann Anfang Juni überraschend mit, dass sie die Verlobung wieder aufgelöst habe.