Das legendäre Meme von Robert Redford
0:13
Aus 70er-Jahre-Film:Das legendäre Meme von Robert Redford

Aus dem Film «Jeremiah Johnson»
Dieses Meme machte Robert Redford bei den Jungen beliebt

Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Durch ein legendäres Meme erlangte der Schauspieler auch bei der jungen Generation Bekanntheit.
Publiziert: 16:33 Uhr
|
Aktualisiert: 16:43 Uhr
Diese Filmszene von Redford aus «Jeremiah Johnson» wurde als Meme-Vorlage verwendet.
Foto: Warner Bros

Darum gehts

  • Hollywood-Ikone Robert Redford im Alter von 89 Jahren verstorben
  • Bekannt für Filme wie «Zwei Banditen», «Der Clou» oder «Der Pferdeflüster»
  • Szene aus «Jeremiah Johnson» von 1972 wurde beliebtes Internet-Meme
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Hollywood trauert um Robert Redford (†89): Die US-Schauspiellegende ist am frühen Dienstagmorgen in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie die «New York Times» berichtet. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören «Zwei Banditen», «Der Clou», «Die Unbestechlichen», «Jenseits von Afrika» und «Der Pferdeflüsterer».

Auch der jungen Generation ist das Gesicht von Robert Redford bekannt. Denn: Eine Sequenz aus dem Western «Jeremiah Johnson» von 1972 wurde als Vorlage für diverse Memes verwendet. Es ist jene Szene, in der Robert Redford zustimmend nickt. 

Obwohl der Film «Jeremiah Johnson» schon über 50 Jahre alt ist, bleibt die kurze Szene mit Redfords zustimmendem Nicken als Reaktionsbild im digitalen Zeitalter relevant. Das Meme wurde in den letzten Jahren vielfach angepasst und neu interpretiert. Nutzer haben es mit verschiedenen Charakteren nachgestellt oder in neue Kontexte gesetzt.

Mehr zum Tod von Robert Redford liest du hier.  

