Linkin Park treten am Freitagabend auf dem Bernexpo-Gelände in Bern auf. Die US-Rockband ist aktuell zwei Jahre auf Tournee und auch ohne den ehemaligen Frontmann Chester Bennington mega erfolgreich. Wir schauen auf das gelungene Comeback und den Hype.

Auftritt am Freitagabend in Bern

1/7 Am Freitag wird die US-Rockband Linkin Park auf dem Bernexpo-Gelände auftreten. Dabei sind unter anderem (v.l.) Emily Armstrong, Mike Shinoda und Colin Brittain. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Linkin Park treten am Freitagabend auf dem Bernexpo-Gelände auf. Es ist ihr erstes Konzert in der Schweiz seit 2014.

Emily Armstrong als neue Sängerin sorgt für gemischte Reaktionen bei Fans

Nach dem Tod des ehemaligen Frontmannes Chester Bennington machte die Band in eine siebenjährige Pause.

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Am Freitag tritt die US-Rockband Linkin Park auf dem ausverkauften Bernexpo-Gelände auf. Es ist das erste Konzert in der Schweiz seit dem Tod des ehemaligen Frontmanns Chester Bennington (1976–2017). Im September 2024 gab die Gruppe in einem Livestream-Event ihr Comeback bekannt und stellte Emily Armstrong (39) als neue Sängerin der Band neben Gründungsmitglied Mike Shinoda (48) vor. Auch wenn nach dem Suizid von Bennington viele keine Zukunft für die US-Rockband sahen, bleibt der Erfolg auch mit neuer Besetzung ungebremst.

Ihrer Comeback-Single «The Emptiness Machine» landete im Herbst 2024 sofort an der Spitze der Schweizer Single-Charts. Auch das kurz daraufhin veröffentlichte Album «From Zero» stieg auf Platz 1 der Hitparade ein und befindet sich seit seiner Veröffentlichung in den Top 20. Auf ihrer aktuellen Tournee spielt die US-Rockband in riesigen Veranstaltungsstätten, unter anderem im Wembley-Stadion in London, im Stade de France in Paris und im Olympiastadion Berlin.

Queen ging einen anderen Weg

Mit der Aufstellung von Emily Armstrong als neue Sängerin schlägt Linkin Park eine spannende Richtung ein. Die Band, die bislang ausschliesslich Sänger hatte, nahm sie als vollwertiges Mitglied auf und zeigt sich vereint. Anders regelt es die Rockband Queen. Nach dem Tod von Freddie Mercury (1946–1991) waren sie in den letzten Jahren wieder auf Tournee. Mit dabei als Sänger: der Kanadier Adam Lambert (43). Allerdings wurde er nicht als Mitglied der Band aufgenommen, stattdessen touren die Acts als «Queen & Adam Lambert» durch die Welt.

Aber auch abseits des Gesangs hat sich bei der Besetzung von Linkin Park einiges getan: Mit auf Tour sind ein neuer Schlagzeuger und Gitarrist. Somit ist Mike Shinoda das einzige Gründungsmitglied von Linkin Park, das mit der Band tourt und auch in Bern auf der Bühne stehen wird.

Neue Sängerin steht in der Kritik

Das Comeback von Linkin Park sorgt allerdings für gemischte Reaktionen. Grund dafür ist unter anderem Armstrong, die früher eine Verbindung zu Scientology und zum verurteilten Vergewaltiger Danny Masterson (49) hatte. Sie bereue es, ihn vor einigen Jahren zu einer Gerichtsverhandlung begleitet zu haben. Seitdem habe sie nie wieder mit ihm gesprochen. In einem Statement stellte sie klar: «Ich dulde keinen Missbrauch und keine Gewalt gegen Frauen.»

Wie die neue Band-Konstellation von Linkin Park beim Schweizer Publikum ankommt, kannst du am Samstagmorgen im Konzertbericht auf Blick.ch lesen.