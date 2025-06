Donald Trump übernachtet bei König Willem-Alexander

Zuletzt krönte sich Donald Trump schon zum KI-König. Bei seinem Besuch in den Niederlanden im Rahmen des Nato-Gipfels durfte er nun tatsächlich in einem Palast schlafen.

Darum gehts Trump übernachtete im niederländischen Königspalast während des NATO-Gipfels

Gemeinsames Frühstück mit dem niederländischen Königspaar geplant

Auf einem KI-generierten Foto hat sich US-Präsident Donald Trump (79) unlängst schon zum König gekrönt. Nun durfte er immerhin für eine Nacht in einem realen Königspalast schlafen, wie seine Pressesprecherin Karoline Leavitt (27) bekannt gab. Demnach verbrachte Trump, der am Dienstagabend in den Niederlanden im Rahmen des dort stattfindenden Nato-Gipfels erwartet wurde, die Nacht auf Mittwoch im Palast Huis ten Bosch verbringen. Die Einladung hierfür sei durch König Willem-Alexander (58) erfolgt und Trump war darüber «höchst erfreut», zitiert etwa «The Telegraph» aus der Mitteilung.

Bei der Begrüssung des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Palast strahlte Königin Maxima (54) beinahe so fest wie ihr gelbes Kleid. Auch König Willem-Alexander zeigte sich bestens gelaunt. Unterstützt wurde das Paar von Kronprinzessin Amalia (21), die im Gegensatz zu ihren Eltern beinahe etwas angespannt wirkte, hielt die Hände meist vor ihrem Bauch. Dies könnte an der Anspannung liegen, aber auch an möglichen Schmerzen. Vor zwei Wochen stürzte die zukünftige Königin vom Pferd, brach sich dabei den Oberarm. Von einem Gips, einem Verband oder einer Armschleife war allerdings auf den Bildern nichts zu sehen. Es fällt jedoch auf, dass ihr linker Arm stets angewinkelt blieb.

Frühstück beim Kurzbesuch

Ebenfalls auf dem Plan stand am Mittwochmorgen ein gemeinsames Frühstück mit dem niederländischen Königspaar Willem-Alexander und Máxima der Niederlande. Ursprünglich war vorgesehen, dass Donald Trump in einem Hotel im Strandbad Noordwijk übernachtet und sein Aufenthalt doppelt so lange dauert. Inzwischen wurde der Besuch jedoch auf rund 24 Stunden verkürzt – noch am Mittwoch soll Trump wieder in die USA zurückreisen.

Der US-Präsident kam am Dienstagabend am Flughafen in Amsterdam an und wurde nach seiner Ankunft zum Palast gebracht, wo ein Staatsbankett stattfand. Dort waren auch die weiteren Staats- und Regierungschefs eingeladen, die am Nato-Gipfel teilnahmen. Darunter der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (71), die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (48) oder auch Ursula von der Leyen (66), die Präsidentin der Europäischen Kommission.

Nach «No Kings» ab in den Palast?

In seiner US-amerikanischen Heimat dürfte die Nachricht seines nächtlichen Aufenthaltes im Palast bei vielen Trump-Gegnern für weitere Verstimmung sorgen. Erst vor wenigen Tagen und im Zuge von Trumps Militärparade sowie seines 79. Geburtstags waren zahlreiche Menschen, darunter auch Promis wie Julia Louis-Dreyfus (64), «The White Lotus»-Darstellerin Natasha Rothwell (44) und Popstar Olivia Rodrigo (22), unter dem Motto «No Kings» auf die Strasse gegangen. Die klare Botschaft der friedlichen Protestaktion: Die USA brauchen keine Könige.