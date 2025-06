Vor Nato-Gipfel mit Trump Verkehrschaos in Amsterdam wegen Kabelbrand

Inmitten grosser Spannungen im Nahen Osten startet in Den Haag am Dienstag der erste Nato-Gipfel seit dem Wiedereinzug von Donald Trump ins Weisse Haus. Am Treffen nehmen 32 Nato-Staaten teil. Blick hält dich über alle Entwicklungen im Liveticker auf dem Laufenden.

Publiziert: vor 58 Minuten | Aktualisiert: vor 49 Minuten