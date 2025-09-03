Ein Luxusschloss auf einer Privatinsel in der Bretagne steht zum Verkauf. Schlägt man zu, kauft man für knapp neun Millionen Franken eine einzigartige Luxusimmobilie mit sehr bekanntem Vorbesitzer.

1/11 Dieter Hallervorden mit dem Motorboot auf dem Weg zu seinem Schloss in der Bretagne. Der TV-Sender WDR begleitete ihn für eine Doku zu seinem Rückzugsort. Foto: WDR/eitelsonnenschein/Henning Drechsler

Darum gehts Dieter Hallervorden verkauft sein Privatschloss in der Bretagne für knapp 9 Millionen Franken

Das Schloss diente als Rückzugsort für den Komiker

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Karriere des deutschen Komikers Dieter Hallervorden (89) dauert schon seit über sechs Jahrzehnten an. In dieser Zeit hat er nicht nur Ruhm, sondern auch ein beträchtliches Vermögen angehäuft. Einen Teil davon investierte er in ein beeindruckendes Privatschloss auf einer Insel vor der französischen Küste.

Anlässlich Hallervordens bevorstehendem 90. Geburtstag (er feiert am 5. September 2025) strahlte die ARD kürzlich eine Dokumentation mit dem Titel «Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt» aus. Diese zog 2,81 Millionen Zuschauer an und bot Einblicke in das facettenreiche Leben des Komikers.

Im Schloss lud Hallervorden seine Batterien auf

Ein besonderes Highlight der Dokumentation ist Hallervordens Luxusanwesen in der Bretagne, das der deutsche Komiker stolz zeigt. Sein Sohn Johannes Hallervorden (26) beschreibt es als «Refugium» für seinen Vater. Hallervorden selbst beschreibt seinen Herzensort so: «Die Insel bietet mir Raum, in meinem französischen Exil die Batterien aufzuladen und über neue Projekte nachzudenken.»

Das Schloss, das Château de Costaérès heisst, wurde 1896 im neugotischen Stil erbaut. Es verfügt über zehn Zimmer und hat über 300 Quadratmeter Wohnfläche. Die Immobilie, die Hallervorden 1988 erworben haben soll, steht nun zum Verkauf. Der Preis wird auf der Seite des Luxusmaklers Sotheby's International Realty mit 9,5 Millionen Euro – also 8,9 Millionen Franken – angegeben.

Noch hat Dieter Hallervorden keinen Käufer für sein Traumschloss gefunden und es wird wohl auch noch eine Weile dauern, bis er die Liegenschaft loswird. Ein weit über hundert Jahre altes Schloss auf einer Insel ist nur etwas für echte Liebhaber mit dickem Portemonnaie. Immerhin überzeugen die Eckdaten: Das Schloss erstreckt sich über vier Etagen und steht auf einem Hektar Insel. Es wurde 1980 renoviert und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik.



