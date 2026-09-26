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Anthony Ippolito verkörpert Stallone in «I play Rocky»
Anthony Ippolito spielt Stallone
«Es ist jedes Mal eine gewaltige Aufgabe»
Im November kommt «I play Rocky» ins Kino. Gespielt wird die Figur von Sylvester Stallone vom Schauspieler Anthony Ippolito. Blick hat ihn beim ZFF getroffen.
Publiziert: 14:50 Uhr
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