DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
«Annie Hall»: Mit dieser Rolle holte Keaton den Oscar
«Annie Hall»
Mit dieser Rolle holte Keaton den Oscar
Die US-Schauspielerin Diane Keaton (†79) ist tot – das berichtet das amerikanische Magazin «People».
Publiziert: 21:41 Uhr
|
Aktualisiert: 21:43 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
People International
0:56
Es reicht nicht mal zur Hälfte
Bodybuilder will sich in eine Viper quetschen
0:49
Mutiger Look am ZFF
Dakota Johnson im gewagten «Naked Dress»
0:54
87-jährig gestorben
Mit dieser Rolle wurde Cardinale weltbekannt
0:51
Ladies Day in Windsor
Kate zeigt Melania ihre Welt
1:27
Kurzfristige Absage für Emmys
Sofia Vergara landet in Notaufnahme
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen