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People International
Annemarie Carpendale bestätigt mit Video Trennung
Annemarie Carpendale
Mit diesem Clip bestätigt sie die Trennung
Das deutsche Promi-Paar Annemarie und Wayne Carpendale hat sich nach fast 20 Jahren getrennt. Laut Berichten wohnen sie weiterhin im gemeinsamen Haus in München.
Publiziert: 19:33 Uhr
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