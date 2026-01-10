DE
Angeblicher Vorfall in einem Hotel
Hat «Kevin – Allein zu Haus»-Star Ärger mit der Polizei?

Daniel Stern ist den meisten als trotteliger Einbrecher Marv bekannt. Nun wurde er erwischt, als er eine Prostituierte anheuern wollte. Dabei wurde er von der Polizei beobachtet und es kam zur Anzeige.
  • Schauspieler Daniel Stern soll im Dezember in Kalifornien Anzeige erhalten haben
  • Bericht: Stern sprach angeblich eine Prostituierte in einem Hotel an
  • Haus aus «Kevin» wurde für 5,5 Millionen Dollar verkauft
Hat US-Schauspieler Daniel Stern (68) Ärger mit der Polizei? Wie das Promiportal TMZ berichtet, wurde der Star aus «Kevin – Allein zu Haus» angeblich erwischt, als er versucht haben soll, eine Prostituierte anzusprechen.

Der angebliche Vorfall mit Daniel Stern, der vor allem für seine Rolle als Gauner Marv Murchins in dem beliebten Weihnachtsfilm von 1990 bekannt ist, fand laut TMZ im Dezember in einem Hotel in Camarillo in Kalifornien statt. Festgenommen wurde der Schauspieler nicht, er bekam aber offenbar eine Anzeige. Der 68-Jährige selbst hat sich zu den Gerüchten noch nicht geäussert.

Daniel Stern hat sich aus Hollywood zurückgezogen

Daniel Stern hatte seine Schauspielkarriere bereits in den 1970er-Jahren begonnen und war zunächst vor allem in Actionfilmen zu sehen. Berühmt machte ihn dann 1990 der Film «Kevin – Allein zu Haus», zwei Jahre später wirkte er auch an der Fortsetzung «Kevin – Allein in New York» mit. Heute arbeitet Stern unter anderem als Künstler und betreibt US-Medienberichten zufolge eine Ranch in Kalifornien.

Die «Kevin»-Kultfilme lassen ihn aber bis heute nicht los. Dem «People»-Magazin verriet er Ende Dezember: «Ich habe einen Anruf von den Eigentümern des Hauses aus ‹Kevin – Allein zu Haus› erhalten. Ich bin Bildhauer, und sie haben mich gefragt, ob ich eine Skulptur für das Haus anfertigen würde.» Nun erschaffe er gerade ein Kunstwerk von ihm und der berühmten Spinne aus dem Film, wie er weiter erzählte.

Das Haus, das für Aussenaufnahmen des beliebten Weihnachtsklassikers von 1990 genutzt wurde, befindet sich in Winnetka im US-Bundesstaat Illinois und wurde offiziell für 5,5 Millionen Dollar verkauft, wie «People» zuvor ebenfalls berichtete. Daniel Stern erklärte, dass das Kunstwerk für das Haus sein erstes Selbstporträt sein werde, und scherzte: «Ich habe mich in meinem Atelier betrachtet und mich viel besser aussehen lassen als in Wirklichkeit – warum auch nicht?»

