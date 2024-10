Amira Aly hat mit Oliver Pocher zwei gemeinsame Kinder. Foto: imago/Future Image 1/5

Kurz zusammengefasst Amira Aly spricht über die harte Trennungszeit

Oliver Pocher zeigte ungefragt private Bilder von Aly

Aly fühlte sich verzweifelt und hilflos bei Pochers Tour

Gemeinsam haben sie zwei Buben

Aly ist jetzt glücklich mit Christian Düren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Amira Aly (32) und Oliver Pocher (46) beherrschten während eines Jahres mit ihrer Trennung die Schlagzeilen. In der ARD-Talkshow «Amado, Belli, Biedermann» sprach Aly nun über diese «sehr, sehr harte Zeit», in der sie einerseits sehr glücklich, andererseits auch viel über ihr «eingestürzt und alles Mögliche auf mich eingeprasselt» war.

Eine Trennung ist an sich schon schwer, bemerkt Jeannette Biedermann (44), eine der drei Talk-Moderatorinnen, und fügt an «bei euch hat es auch noch super in der Öffentlichkeit stattgefunden – von deinem Ex-Mann ausgehend.» Dabei erwähnt sie sein Bühnenprogramm, welches er über sie gemacht habe und «was wirklich nicht schön war». «Mir ist da richtig übel geworden zum Teil, weil ich mir gedacht habe, ihr habt auch zwei Kinder und die können das alles irgendwann googeln», fügt Biedermann an, bevor sie wissen will, wie Amira Aly das verarbeitet habe und wie es ihr mittlerweile damit gehe.

Es sei schon heftig gewesen, entgegnet Aly. «Vor allem, dass da ganz viele Leute einfach blind gefolgt sind und dass sie gesagt haben ‹Ja, sie hat ihn ausgenutzt, mit ihm Geld gemacht›». Dabei denke sie sich nur: «Der einzige, der daraus gerade Profit schlägt, der bin nicht ich. Ich habe kein Bühnenprogramm. Ich hab das nicht ausgeschlachtet, sondern das hat jemand anders für mich übernommen und das fand ich nicht fair.»

Oliver Pocher zeigte ungefragt private Bilder von Amira Aly

Viele Dinge hätte sie folglich auch gar nicht mehr in der Hand gehabt und sich dadurch sehr verzweifelt und hilflos gefühlt. Besonders als bei Pochers «Liebeskasper»-Tour auf einer grossen Leinwand die beiden gemeinsamen Kinder gezeigt wurden. «Abend für Abend vor Tausenden von Leuten. Bildern von mir und dem Baby aus dem Krankenhaus und solche Dinge. Also die intimsten Bilder von uns, nur um auf die Tränendrüse zur drücken». Sie sei komplett machtlos gewesen und habe schlussendlich einen Anwalt eingeschaltet, um zu schauen, ob sie dagegen vorgehen könne.

Ob die Bilder auf Pochers «Liebeskasper»-Tour noch immer gezeigt werden, ist nicht bekannt. Amira Aly ist derzeit froh, «dass scheinbar jetzt langsam Ruhe eingekehrt ist». Sie selbst befindet sich mit «taff»-Moderator Christian Düren (34) auch wieder in einer neuen Beziehung, in der sie sehr glücklich zu sein scheint.

Alles geschieht aus einem bestimmten Grund

Über die schwierigen Monate habe ihr ein Gedanke geholfen, der sie bereits begleite, seit sie 16 oder 17 Jahre alt sei: «Dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht». «Seitdem ich diese Erkenntnis hatte, fiel mir nichts schwer, jeder Verlust, jeder Rückschlag, alles Gute, hat mir nichts übermässig angetan, ich hab das nicht so nah an mich rangelassen, weil ich wusste, das wird einen Grund haben.»