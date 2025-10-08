Désirée Nick zieht im TV blank

Désirée Nick sorgt bei «Promi Big Brother» für Aufsehen: Die 69-jährige Entertainerin zeigte sich in der Badewanne komplett nackt vor laufenden Kameras. Ihr Mitbewohner Harald Glööckler ist überrascht.

1/5 Eine Szene, die für Aufregung sorgt: Désirée Nick legte sich bei «Promi Big Brother» nackt in die Badewann – vor laufender Kamera. Foto: Joyn

Darum gehts Désirée Nick zeigt sich nackt bei Promi Big Brother

Nick küsste Harald Glööckler und badete nackt vor Kameras

Mit 66 Jahren war Nick das älteste Playboy-Covergirl Deutschlands Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die deutsche Entertainerin Désirée Nick (69) zeigt sich in der Sat.1-Show «Promi Big Brother» komplett nackt – vor laufenden Kameras. Nick, die für ihre scharfe Zunge und provokanten Auftritte bekannt ist, hatte bereits bei ihrem Einzug ins «Big Brother»-Haus eine wilde Show versprochen.

Damit begann sie gleich nach dem Einzug. Sie küsste Designer Harald Glööckler (60) und liess sich von ihm leicht bekleidet auf dem Bett fotografieren. In der zweiten Folge ging sie noch weiter und stieg völlig nackt in die Badewanne – vor den Augen von Glööckler und den Kameras.

«Ob man nun will oder nicht»

Glööckler reagierte diplomatisch auf die unerwartete Situation: «Zu sagen, man möchte es nicht, macht gar keinen Sinn. Das ist ja gleich wieder eine Nicht-Würdigung, ein Nicht-Schätzen des grossartigen Angebots. Also, man muss hinschauen. Ob man nun will oder nicht.»

Die Kabarettistin, die angeblich die höchste Gage in der Geschichte des Formats erhalten haben soll, kündigte weitere Überraschungen an: «Dass die Göttin Désirée in die Badewanne steigt – im Beisein von Harald – war gewiss nicht mein letzter Streich.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Nick sich öffentlich nackt zeigt. Im Jahr 2023 war sie mit 66 Jahren das älteste Covergirl der deutschen Ausgabe des «Playboy». Damals erklärte sie ihre Motivation: «Ich halte dieses ‹Playboy›-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren.»