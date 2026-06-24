DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Helene Fischer verrät Planking-Rekord auf Instagram
Alle sind begeistert
Das ist Helene Fischers Rekord beim Planking
Helene Fischer (41) bereitet sich gerade intensiv auf ihre grosse 360-Grad-Stadion-Tour vor. Dass sie sportlich ist, ist bekannt. Aber auf Instagram verrät sie ihren Planking-Rekord.
Publiziert: 20:01 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen