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Das ist Helene Fischers Rekord beim Planking

Helene Fischer (41) bereitet sich gerade intensiv auf ihre grosse 360-Grad-Stadion-Tour vor. Dass sie sportlich ist, ist bekannt. Aber auf Instagram verrät sie ihren Planking-Rekord.
Publiziert: 20:01 Uhr
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