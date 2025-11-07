Influencerin Alina Schulte im Hoff wagt in Dubai eine Augenbrauen-Transplantation. Nach dem mehrstündigen Eingriff mit 800 transplantierten Haaren zeigt sie auf Instagram die Folgen, darunter Schwellungen und Blutergüsse.

800 Haare transplantiert, Prozedur dauerte fünf bis sechs Stunden

Waren in den 1990er- und 2000er-Jahren dünne Augenbrauen im Trend, änderte sich dies in den 2010er-Jahren ins komplette Gegenteil, den buschigen Augenbrauen von Cara Delevingne (33) sei Dank. Wer jedoch jahrelang mit den dünnen Strichen über den Augen mitgegangen ist, der hatte danach manchmal so seine gute Mühe, zu den voluminöseren Brauen zurückzukehren.

Genau so erging es der deutschen Influencerin Alina Schulte im Hoff (38). Die Ex-Partnerin von Fitness-Influencer Julian Zietlow (41) hat sich daher einem Schönheitseingriff unterzogen – und nein, es handelt sich dabei nicht um Microblading (das Tätowieren von Augenbrauen). Sie greift zu einem drastischeren Schritt und lässt sich die Augenbrauen transplantieren. Dabei wird wie bei einer Kopfhaartransplantation Haar vom Hinterkopf genommen und einzeln wieder am neuen Ort eingesetzt.

Blutergüsse als Folge des Eingriffs

Dem mehrstündigen Eingriff hat sich Schulte im Hoff in ihrer Wahlheimat Dubai unterzogen. Auf Instagram dokumentiert sie sowohl die Vorbereitung als auch den Eingriff selbst und zeigt, mit welchen Nebenwirkungen sie am Tag danach zu kämpfen hat.

«Hab 800 Haare insgesamt eingesetzt bekommen», erklärt Schulte im Hoff und meint, das seien deutlich mehr als die ursprünglich geplanten 500. Dies liege daran, dass sie sehr feine Haare habe. Das Entnehmen der Haare vom Hinterkopf, das Anzeichnen der neuen Augenbrauen und das Einsetzen der einzelnen Haare habe fünf bis sechs Stunden gedauert.

Am Tag nach dem Eingriff kämpfte Schulte im Hoff allerdings nicht nur mit einer geschwollenen Augenbrauen-Partie, sondern auch mit Blutergüssen auf ihren Augenlidern. Sie selbst nimmt das Ganze allerdings mit Humor und bezeichnet es als ihr «Halloween-Make-up». Auch wenn es schmerzhaft aussehe, weh tue es nicht, so die zweifache Mama. Nun heisst es erstmal Warten, denn bis sich das gewünschte Ergebnis eingestellt hat, kann es Monate dauern.