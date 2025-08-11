Joe Jonas und Demi Lovato sind wieder vereint

15 Jahre nach ihrer kurzen Teenie-Romanze stehen Joe Jonas und Demi Lovato wieder gemeinsam auf der Bühne: Die 32-Jährige überraschte zum Auftakt der Jubiläumstour zum 20. Bandgeburtstag der Jonas Brothers.

1/6 Joe Jonas erhielt beim Konzert in New Jersey Unterstützung von seiner Ex-Freundin Demi Lovato. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation

Darum gehts Jonas Brothers überraschen Fans mit Demi Lovato bei Jubiläumstour-Auftakt

Ex-Paar Joe Jonas und Demi Lovato performten Songs aus «Camp Rock»

Lovato heiratete im Mai, Jonas trennte sich 2023 nach vierjähriger Ehe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fans der Jonas Brothers konnten am Sonntag ihren Augen nicht trauen: Plötzlich stand Demi Lovato (32) mit dem Trio auf der Bühne. Die Band feiert derzeit ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Tour durch die USA. Zum Auftakt ihrer Tournee im MetLife Stadium in New Jersey begeisterte die Gruppe mit der Sängerin als Überraschungsgast.

Vor 15 Jahren war die Musikerin mit Joe Jonas (35) liiert. Nun feierte das Ex-Paar eine musikalische Reunion – was nicht nur Tausende Fans, sondern auch Demi Lovatos Ehemann freute.

Erinnerungen an ihre «Camp Rock»-Zeit

Joe Jonas startete am 10. August im MetLife Stadium in New Jersey die Jubiläumstour mit seinen Brüdern Kevin (37) und Nick (32). Unerwartete Unterstützung gab es dabei von Demi Lovato, die mit dem Trio die Titel «Wouldn't Change a Thing» (2010) und «This Is Me» (2008) vom «Camp Rock»-Soundtrack performte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lovato und Jonas lernten sich 2007 bei den Dreharbeiten zu dem Disney-Musicalfilm kennen. Im März 2010 machten sie ihre Beziehung öffentlich, doch schon zwei Monate später bestätigte Joe Jonas die Trennung. Die Teenager-Liebesgeschichte sorgte weltweit für Schlagzeilen – nicht zuletzt, weil er sich kurz zuvor von Sängerin Taylor Swift (35) getrennt hatte.

Umarmung auf der Bühne

Mit ihrer Bühnen-Reunion zeigen Demi Lovato und Joe Jonas nun, dass sie sich trotz ihrer gescheiterten Beziehung offenbar gut verstehen. Auf der Bühne umarmten sie sich – bejubelt von den Fans im Stadion und auch von Lovatos Ehemann Jordan «Jutes» Lutes (34). Das Paar hatte erst im Mai geheiratet. Von Eifersucht keine Spur: Der Musiker teilte in seinen Instagram-Storys zahlreiche Clips des Auftritts und schwärmte: «Ich könnte nicht stolzer sein, ich liebe dich so sehr, Baby.» Backstage folgte ein inniger Kuss.

Während Demi Lovato ihr Liebesglück gefunden hat, scheiterte Joe Jonas' Ehe. 2019 heiratete er in Las Vegas die britische «Game of Thrones»-Darstellerin Sophie Turner (29), mit der er zwei Töchter hat. Im September 2023 verkündeten beide via Instagram ihre Trennung. Es folgte ein monatelanger Rosenkrieg – unter anderem um das Aufenthaltsrecht der Kinder.