Grösseres Sicherheitsaufgebot als bei Hollywood-Stars Meghan und Harry in Panik wegen Verfolgungsjagd

Am «Time 100»-Gipfel der einflussreichsten Persönlichkeiten wurde Herzogin Meghan (43) von «Time»-CEO Jessica Sibley interviewt. Dabei sprach sie über ihre Fehler und Archies Wackelzahn. So nahbar sie sich auf der Bühne gab, so abgedreht war ihr Verhalten draussen.

Publiziert: vor 6 Minuten | Aktualisiert: vor 3 Minuten