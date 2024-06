Der Neid frisst sie auf Meghans peinliche Attacke gegen Kate

Die krebskranke Prinzessin Kate (42) feierte am Samstag ihr fulminantes Comeback in der Öffentlichkeit bei «Trooping the Colour». Den Schrei nach Aufmerksamkeit brüllte auch ihre Schwägerin Meghan (42). Alles dazu im «Glamour & Gossip» von Flavia Schlittler.