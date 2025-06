1/6 Kathrine Fredriksen und Patrick-Liotard Vogt sind... Foto: zVg

Darum gehts Kathrine Fredriksen und Patrick Liotard-Vogt sind Eltern geworden

Baby Cleo Katarina kam in Zürcher Klinik Hirslanden zur Welt

Familie plant Aufenthalte in der Schweiz, Norwegen und Dubai

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Die reichste Norwegerin und einer der reichsten Schweizer haben sich gefunden. Erst vor wenigen Tagen berichtete Blick exklusiv, dass Patrick Liotard-Vogt (40) und Kathrine Fredriksen (41) ein Paar sind – und erstmals Eltern werden. Jetzt ist das Baby bereits da, was Kathrine Fredriksen gegenüber Blick bestätigt.

Das Mädchen kam letzte Woche in der Klinik Hirslanden in Zürich zur Welt und hört auf den Namen Cleo Katarina. Mutter und Kind seien wohlauf und jetzt heisst es: Eingrooven ins Familienleben. «Unsere Tochter Cleo erblickte letzte Woche das Licht der Welt. Wir sind überglücklich, stolz und dankbar und freuen uns auf den neuen Alltag», sagt die Neo-Mama zu Blick.

«Kleine Wikingerin» lernt Familie kennen

Fredriksen und Liotard-Vogt haben sich vor etwas mehr als einem Jahr über Freunde in London kennengelernt, wo die Norwegerin geboren und aufgewachsen ist. Die nächste Zeit wird die junge Familie noch in der Schweiz verbringen, bevor sie dann zusammen nach Norwegen zu Fredriksens Familie und Freunde reisen. «Wir freuen uns sehr darauf, kostbare Familienzeit in der Schweiz zu verbringen, auch in den Bergen, bevor wir unserer kleinen Wikingerin ihr zweites Heimatland Norwegen vorstellen», lässt Fredriksen ausrichten. Der Familienwohnsitz wird dann in Dubai liegen, wo Liotard-Vogt residiert.

Die Familie Fredriksen

Kathrine Fredriksen kam als Tochter von Vater John Fredriksen (81) und Mutter Inger Astrup Fredriksen (1950–2006) zur Welt. Sie hat eine Zwillingsschwester namens Cecilie, die ebenfalls in London lebt und mit ihr verschiedenen Geschäftstätigkeiten nachgeht. Kathrine Fredriksen wuchs zwar in äusserst wohlhabenden und behüteten Verhältnissen auf, ihr Leben war aber auch geprägt von Schicksalsschlägen und Trauer. Als sie 23 Jahre alt war, verlor sie ihre Mutter Inger Astrup Fredriksen an Krebs.

Vater John Fredriksen hat gemäss dem norwegischen Finanzportal «Finansavisen» ein geschätztes Vermögen von 20,5 Milliarden Franken und ist damit der reichste Mensch Norwegens. Über das Baby und die Beziehung seiner Tochter scheint sich John Fredriksen zu freuen. Der norwegischen Zeitung «Dagens Næringsliv» sagte er kurz und knapp: «Das ist eine schöne Sache!»

Der Schweizer Unternehmer Patrick Liotard-Vogt ist in mehreren Firmen investiert und seit langem Mehrheitsaktionär der Social-Media-Plattform «A Small World», das gerne als «Facebook für Reiche» beschrieben wird.