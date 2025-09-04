Der italienische Modedesigner Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Stars und Branchenkollegen würdigen den einflussreichen Modeschöpfer, der die Anzugmode revolutionierte und zahlreiche Prominente einkleidete.

Giorgio Armani stirbt mit 91 Jahren. Modewelt trauert um italienische Design-Ikone

Stars und Designer würdigen Armanis Einfluss auf die Modeindustrie

Armani prägte über fünf Jahrzehnte die Mode und kleidete unzählige Prominente ein

Der italienische Designer Giorgio Armani ist am Donnerstag, 4. September, im Kreise seiner Familie verstorben. Er wurde 91 Jahre alt. Seit über fünf Jahrzehnten prägte er die Modeindustrie, kleidete unzählige Stars für den roten Teppich oder gar ihre Hochzeiten ein – wie beispielsweise Katie Holmes (46) oder Prinzessin Charlène von Monaco (47).

Kaum wurde die Todesmeldung bekannt, postete Michelle Hunziker (48) ein gebrochenes Herz auf schwarzem Hintergrund in ihrer Story und schrieb dazu einfach nur «Giorgio». Der Schweizer Modemacher Yannik Zamboni (38) hat Giorgio Armani etwa zwei- bis dreimal in seinem Leben getroffen, damals war er noch als Model unterwegs. «Er war für mich der Designer, der die Anzüge revolutionierte und gemütlicher machte. Mit seinen leichten, wenig strukturierten Looks veränderte der die Modewelt», sagt er gegenüber Blick.



Auch der Organisator der Mode Suisse, Yannick Aellen (49), traf Giorgio Armani. «Er sorgte für eines meiner ersten Lieblingsparfüms, Acqua di Giò, und beeindruckte mich schon in den Neunzigerjahren, als er das unglaubliche Lächeln der Schweizerin Noemi Ditzler für seine Emporio-Armani-Kampagne auswählte. Unvergessen blieb mir auch mein Treffen mit dem Maestro persönlich, als wir eine Show des Schweizers Julian Zigerli im Teatro Armani vor rund zehn Jahren umsetzten»

«Mögest du in Frieden ruhen lieber Giorgio»

Mit diesen Worten erinnert sich die Option-Modelagenturchefin Ursula Knecht (67) gegenüber Blick an den legendären Italiener: «Mit Giorgio Armani verlieren wir eine Designikone, einen italienischen Gentleman, der Anfang der 90er-Jahre wusste, wie er die Eleganz einer Frau im Hosenanzug zum Scheinen bringt. Für die Models war es immer eine besondere Auszeichnung, wenn sie von ihm für die Mailänder Fashion Week ausgewählt wurden. Hinter dem Laufsteg behielt Armani auch im grössten Stress seine Ruhe. Mögest du in Frieden ruhen lieber Giorgio».

Das Schweizer Topmodel Manuela Frey (28) ist rund zehnmal für Giorgio Armani gelaufen. «Das war für mich immer eine grosse Ehre und hat enorm Spass gemacht. Hinter den Kulissen gab er sich nahbar, er hat immer mit den Models gesprochen, alle gut bezahlt und auch für das Wohl gesorgt. Es gab immer ein riesiges Buffet hinter den Kulissen. Er ist ein Modegigant, war aber schon damals vergesslich, wie es im Alter eben vorkommt.»

Tamy Glauser (40) ist nicht nur Model, sondern auch Präsidentin der Zurich Fashion Week. Auch sie trauert um die Modelegende: «Armani hat gezeigt, dass wahre Eleganz im Minimalismus liegt. Mit der klaren Formsprache und den zeitlosen Power Suits, die Frauen eine neue Stärke verliehen haben, prägte er die Modewelt nachhaltig. Sein Einfluss wird uns noch lange begleiten.»

Die italienischen Stars nehmen Abschied von ihrem «Re» – ihrem König

Donatella Versace postete ein schwarz-weisses Bild des Designers in Denkerpose und betitelte es mit den Worten: «Die Welt hat heute einen Giganten verloren. Er hat Geschichte geschrieben und wird für immer in Erinnerung bleiben.»

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni postet ebenfalls ein schwarz-weisses Bild des Designers. «Auf Wiedersehen König Giorgio», schreibt sie dazu. Musiker Eros Ramazotti belässt es bei einem Bild allein. Worte hingegen gibt es von der Musikerin Gianna Nannini (71): «Wenn die Klasse in die Ewigkeit geht. Danke, König Giorgio, du bist der Grösste aller Zeiten. Ich werde dich vermissen».