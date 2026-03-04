DE
Superstar Rosalía fiebert im Fussball-Stadion mit
Bei Barcelonas 2:0-Erfolg
Superstar Rosalía flippt bei Goal aus
Rosalía begeistert mit ihrer Musik Millionen von Menschen. Doch im Fussballstadion wird die Sängerin selbst zum Fan. Ihr Herz schlägt für den FC Barcelona.
Publiziert: vor 17 Minuten
