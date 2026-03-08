DE
Ariel freut sich über leere Blumenregale am Weltfrauentag
Ariel über Blumenregale am Weltfrauentag
«So muss das sein!»
Als Ariel am 8. März, dem Weltfrauentag, Blumen kaufen will, stösst sie auf leere Regale. Der Basler Reality-Star freut sich über das Engagement und teilt den Moment auf Instragram.
Publiziert: 18:50 Uhr
