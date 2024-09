Im Oktober treten einige neue Gesetze und Regelungen in Kraft. Es gibt einen neuen Sammelsack für Plastikmüll, das Zweitwohnungsgesetz wird angepasst. Hier erfährst du, was sich alles in der Schweiz ändert – und was du noch wissen musst.

Kurz zusammengefasst Neue Regeln für Zweitwohnungen ab Oktober 2024

Neues Sammelsystem für Plastikmüll startet in der Schweiz

1 Neue Regeln für Zweitwohnungen

In Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent dürfen seit 2016 keine neuen Ferienwohnungen mehr gebaut werden. Das wird mit dem Zweitwohnungsgesetz geregelt. Dieses Gesetz wird per 1. Oktober 2024 gelockert. Neu dürfen beim Umbau sogenannter altrechtlicher Wohnungen auch zusätzliche Wohnungen und Gebäude geschaffen werden. Das gilt auch für den Abbruch und Wiederaufbau solcher Wohnungen. Die Wohnfläche darf dabei um maximal 30 Prozent erweitert werden.

Als altrechtliche Wohnungen gelten Objekte, die vor der Volksabstimmung über die Zweitwohnungsinitiative am 11. März 2012 rechtmässig bestanden oder rechtskräftig bewilligt waren. Diese Objekte dürfen auch als Zweitwohnung verkauft oder vermietet werden, ausser der jeweilige Kanton sieht strengere Regeln vor.

2 Neues Tabakproduktegesetz

Per 1. Oktober 2024 tritt das neue Tabakproduktegesetz in Kraft – und mit diesem strengere Verkaufs-, Werbe- und Meldevorschriften. Der Bundesrat schreibt dazu in einer Mitteilung: «Das Tabakproduktegesetz soll die Bevölkerung, insbesondere Minderjährige, vor den schädlichen Auswirkungen des Tabak- und Nikotinkonsums schützen.» Das Gesetz regelt etwa ein schweizweit einheitliches Abgabeverbot an Jugendliche unter 18 Jahren sowie strengere Werbeeinschränkungen und betrifft sowohl herkömmliche als auch elektronische Zigaretten – sowie weitere tabak- und nikotinhaltige Produkte.

Der Bundesrat hat zudem eine Tabakprodukteverordnung verabschiedet, welche neue Bildwarnhinweise, den Ablauf von Testkäufen sowie die Meldung aller Produkte an das Bundesamt für Gesundheit konkretisiert.

Ebenfalls neu: Überall dort, wo bereits heute ein Rauchverbot gilt, wird dieses künftig auch für elektronische Zigaretten und erhitzte Produkte gelten.

3 Neuer Sammelsack für Plastikmüll

Ab 1. Oktober 2024 gibt es in der Schweiz einen Sammelsack für Plastikverpackungen und Getränkekartons. Das neue Sammelsystem sieht vor, dass etwa Joghurtbecher und Shampooflaschen getrennt vom übrigen Kehricht entsorgt werden.

Konsumentinnen und Konsumenten müssen dazu entsprechende Sammelsäcke kaufen. Diese sind bei den Detailhändlern erhältlich. Die Rückgabeorte unterscheiden sich je nach Infrastruktur der Gemeinden. Für die Aufnahme der Tätigkeit benötigt die zuständige Branchenorganisation Recypac allerdings von der jeweiligen Gemeinde eine Konzession. Interessierte Gemeinden können ihrer Bevölkerung das Angebot ab 1. Oktober zur Verfügung stellen.

4 Neuer Verhaltenskodex für Personal der Bundesverwaltung

Per 1. Oktober 2024 gilt für das Personal der Bundesverwaltung ein neuer Verhaltenskodex. Der Kodex beinhaltet die wichtigsten Grundsätze, die das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Bundesverwaltung sichern. «Im überarbeiteten Kodex wird zum Beispiel explizit festgehalten, dass insbesondere sexistisches Verhalten, sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung in der Bundesverwaltung nicht toleriert werden», heisst es in einer Mitteilung des Bundesrats.

Zudem werde das Personal im Hinblick auf die Nutzung sozialer Medien sensibilisiert. Ebenso würden Informationssicherheit und Datenschutz stärker thematisiert. Weiter betont der Bundesrat, dass Indiskretionen nicht toleriert würden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien zudem gesetzlich verpflichtet, «bekannte schwerwiegende Vergehen, insbesondere Korruptionshandlungen, zu melden».

5 Änderungen in einzelnen Kantonen

Neue Schottergärten in Solothurn verboten

Per 1. Oktober 2024 sind im Kanton Solothurn neue Stein- und Schottergärten verboten. Das hat der Solothurner Kantonsrat beschlossen – gegen den Widerstand der SVP. Gemäss Befürwortern handelt es sich nicht um ein absolutes Verbot. Laut Gesetz sind Stein- und Schottergärten weiterhin erlaubt, sofern sie von Pflanzen bewachsen sind. Ist dies der Fall, gelten sie als anrechenbare Grünfläche.

Einbürgerungsgebühr in Basel-Stadt sinkt

In Basel-Stadt sinkt die Einbürgerungsgebühr um die Hälfte. Der Kanton reduziert die Gebühr zum Erwerb des kantonalen Bürgerrechts per 1. Oktober 2024 von 300 auf 150 Franken.

Die Bürgergemeinde Basel hatte die Gebühr zum Erwerb des Basler Bürgerrechts für Schweizerinnen und Schweizer zuvor ebenfalls auf 150 Franken gesenkt. Wer das Basler Bürgerrecht erlangen will, muss künftig also 300 Franken zahlen – 150 Franken für den Kanton und 150 Franken für die Stadt Basel.

Bis zum 19. Lebensjahr bleibt die Einbürgerung weiterhin kostenlos.

Das musst du noch im Oktober wissen

Führerausweis im Oktober umtauschen

Eigentlich eine Änderung im November, aber du musst noch im Oktober handeln!

Per 1. November 2024 wird der blaue Führerausweis ungültig. Wer im Besitz eines solchen Ausweises ist, muss diesen also noch im Oktober gegen einen Führerausweis im Kartenformat eintauschen. Dieser wird seit 2023 ausgegeben. Wer weiterhin mit dem blauen Führerausweis Auto fährt, riskiert eine Busse. Ab 1. November wird das bei Kontrollen als Fahren ohne Mitführen des Führerausweises gewertet. Die Busse beträgt in diesem Fall 20 Franken.

