Zweitwohnungen Bundesrat setzt lockerere Zweitwohnungsauflagen im Oktober in Kraft

Ab dem 1. Oktober gelten weniger strikte Bauauflagen in Gemeinden mit vielen Zweitwohnungen. Der Bundesrat hat am Freitag das vom Parlament im Frühjahr gelockerte Zweitwohnungsgesetz auf diesen Zeitpunkt hin in Kraft gesetzt.