Tote Schweizerin (†44) in Bern vor Wohnhaus gefunden

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Auf einen Blick Frau leblos vor Wohnhaus in Bern aufgefunden

Unfall oder Suizid im Vordergrund der Ermittlungen

Zeugenaufruf: Polizei sucht Hinweise unter Telefonnummer +41 31 638 81 11

Die Kantonspolizei Bern wurde am Samstag, kurz vor 23.50 Uhr, informiert, dass auf einer Rasenfläche vor einem Wohnhaus an der Weberstrasse in Bern eine Frau leblos aufgefunden worden sei. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine im Kanton Bern wohnhafte Schweizerin (†44).

«Gemäss bisherigen Erkenntnissen wies die Frau Verletzungen auf, die von einem Sturz herführen», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht ein Unfallgeschehen oder ein Suizid im Vordergrund. Unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland laufen diesbezüglich umfangreiche Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.

Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen oder Wahrnehmungen im Bereich der Weberstrasse gemacht haben sowie sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden. Im Einsatz standen mehrere Spezialdienste der Kantonspolizei Bern sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern.