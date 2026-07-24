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Waldbrand in Frankreich
Leserreporter filmt riesige Rauchwolke

Frankreichs Südwesten steht in Flammen: Zehntausende mussten evakuiert werden und zahlreiche Häuser wurden zerstört. Macron ruft die EU-Partner zur Hilfe.
Publiziert: 18:04 Uhr
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