1/2 An einem 1.-August-Fest in Dietikon ZH kam es zu einem Schuss. Spezialisten des Forensischen Instituts sicherten danach diverse Spuren.

Während den Festlichkeiten zum Nationalfeiertag hat am Donnerstagabend in Dietikon ZH eine unbekannte Person einen Mann durch einen Schuss verletzt. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Gegen 22.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass ein Mann, welcher sich kurz vor Betriebsschluss allein in der Aussenlounge einer Bar an der Löwenstrasse/Kirchplatz aufgehalten habe, mutmasslich durch einen Feuerwerkskörper getroffen und am Oberköper verletzt worden sei. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellte die Polizei in der Umgebung Hülsen sowie Projektile sicher. Die anschliessende Untersuchung der Verletzung des Schweizers (48) ergab, dass es sich um einen Streifschuss handelt. Zum Tatzeitpunkt herrschte wegen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag reges Treiben auf dem Kirchplatz. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Kapo Zürich sucht Zeugen

Am Tatort sowie in der Umgebung sicherten Spezialisten des Forensischen Instituts diverse Spuren. Die Ermittlungen zur unbekannten Täterschaft, dem genauen Tathergang sowie zu den Hintergründen werden durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltdelikte geführt.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Dietikon, das Forensische Institut Zürich (FOR), das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich, der Rettungsdienst des Spitals Limmattal sowie die zuständige Staatsanwältin im Einsatz.

Personen, die sich am 1. August zum Tatzeitpunkt auf dem Kirchplatz oder in einer Bar an der Löwenstrasse aufhielten und Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.