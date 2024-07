Petar T. (55) steht am Donnerstag in Dietikon ZH vor Gericht. Grund: Er soll seine Ex-Frau (42) geschlagen, sexuell genötigt und Vorbereitungen für eine Tötung gemacht haben. Damit er sie überhaupt fand, versteckte er in der Playstation seines Sohnes einen GPS-Tracker!

1/8 Petar T. (55) steht am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Dietikon ZH. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat den Kroaten unter anderem wegen strafbarer Vorbereitungshandlungen zu einer vorsätzlichen Tötung angeklagt.

Ralph Donghi Reporter News

Kaltblütig und bis ins Detail soll Petar T.* (55) aus dem Kanton Zürich geplant haben, seine Exfrau umzubringen: Ein versteckter GPS-Sender, um ihren geheimen Standort herauszufinden. Ein gestohlener Schlüssel, um unbemerkt in ihre neue Wohnung zu kommen. Und Kabelbinder und ein Riesen-Messer im Gepäck, um das Opfer zu überwältigen. Für die Ankläger ist klar: Opfer Sara T.* (42) hat den Anschlag auf ihr Leben nur mit Glück überlebt. Am Donnerstag steht der Kroate vor dem Bezirksgericht Dietikon ZH. Ihm drohen fünf Jahre und zehn Monate Gefängnis plus 10 Jahre Landesverweis.

Das Opfer dürfte den verhängnisvollen Tag hingegen lebenslang nicht mehr vergessen. Gegenüber Blick macht Sara T. klar: Sie hat immer noch Angst. Und sie hofft, dass ihr Exmann lange nicht mehr freikommt. Fotos aus den Ermittlungsakten zeigen: Ihr Körper war nach der Attacke mit Wunden regelrecht übersät.

Die Vorgeschichte: In der Anklageschrift steht, dass Sara T. ihrem damaligen Mann am 18. Februar 2023 eröffnete, dass sie sich von ihm scheiden lassen wolle – nach 19 Jahren Ehe. Deshalb kam es bereits am 26. Februar 2023 in der gemeinsamen Wohnung in Dübendorf ZH zu einem Streit, bei dem T. auch Todesdrohungen gegen seine Frau und den gemeinsamen Sohn (19) ausgestossen hat. Dafür wurde er bereits zu einer bedingten Strafe verurteilt. Und Sara T. merkte schon da, dass sie nicht mehr sicher ist.

In der Folge suchte sie sich eine eigene Wohnung in Weiningen. Wo sich diese genau befindet, sollte der eifersüchtige Ex nie erfahren. Denn der Gipser konnte die Trennung nicht akzeptieren. Er hielt sich auch nicht an ein verfügtes Rayon- und Kontaktverbot. Mehrfach soll er sich in der Nähe ihres Arbeitsplatzes aufgehalten haben. Er wollte offenbar herausfinden, wo sie wohnt – zunächst vergeblich.

GPS-Tracker in neuer Playstation des Sohnes versteckt

Spätestens am 30. April 2023 baute er dafür in eine für den gemeinsamen Sohn gekaufte Playstation 5 einen GPS-Tracker ein – und übergab ihm die Spielekonsole am gleichen Tag, ohne ihm vom Tracker zu erzählen. Denn: Der Sohn wohnte bei seiner Mutter. Noch am selben Tag fand T. so heraus, wo sie wohnte. Später soll T. dem Sohn auch noch den Wohnungsschlüssel zur Wohnung der Ex-Frau heimlich weggenommen haben.

Am 14. Mai 2023 soll T. mit diesem Schlüssel in die Wohnung seiner Frau geschlichen und sich umgesehen haben. In der Anklage steht: Er nahm sich vor, seine Frau am 15. Mai 2023 in ihrer Wohnung «zu überraschen und dort zu töten». Dazu soll er an jenem Tag ein 24 Zentimeter langes, rotes Japan-Messer sowie Kabelbinder mitgenommen und erneut in die Wohnung gegangen sein.

Werbung

In der Wohnung seiner Frau soll sich T. versteckt haben. Als seine Frau um etwa 18 Uhr mit einer Nachbarin nach Hause kam und Kaffee trank, hatten sie T. nicht bemerkt. Um zirka 19 Uhr ging die Nachbarin. Als die Ehefrau die Wohnungstür schloss und sich umdrehte, steht T hinter ihr. Er schlug ihr unvermittelt mit der Faust oder offenen Hand ins Gesicht und sagte: «Jetzt siehst du nicht mehr schön aus.»

Laut Anklage wollte er «seinen gefassten Plan» umsetzen

Dann setzte er sie auf einen Stuhl. Er zwang sie, ihrem Sohn zu schreiben, dass er am Abend nicht kommen solle – sie müsse zur Arbeit. T. forderte sie auf, sich auszuziehen. Danach nahm er das geschlossene Messer und streifte ihr damit über ihre Brüste. «Für wen hast du deine Brüste gemacht?», fragte er sie.

Sie sagte zum ihm: «Bitte nicht. Ich habe meine Tage.» Er stoppte nicht. Blick verzichtet zum Schutz des Opfers auf weitere Details. Fest steht: Während über 20 Minuten hatte der Kroate seine Exfrau in seiner Gewalt – und soll in dieser Zeit seine Wut an ihr ausgelassen haben.

Was dem Opfer vielleicht das Leben rettete: Die Nachbarin hörte einen lauten Schrei und alarmierte die Polizei. Doch T. versuchte, die Türe zuzudrücken. Den vier Polizisten gelang es, sie aufzudrücken. Aber: T. schlug um sich und biss einen Beamten in den Finger. Dieser versetzte T. einen Kniestich in den Magen. Erst dann konnte er in Handschellen gelegt werden. Sein Opfer erlitt zahlreiche Blutergüsse, Hautabschürfungen, Einblutungen und ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma.

Werbung

T. sitzt nun im vorzeitigen Strafvollzug. Die Vorwürfe: Strafbare Vorbereitungshandlungen zu vorsätzlicher Tötung, sexuelle Nötigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und mehr. Seine Verteidigerin verzichtete gegenüber Blick auf eine Stellungnahme.

* Namen geändert