Explosion vor Trump Hotel in Las Vegas

Augenzeugen berichten in den sozialen Medien von einer Explosion in der Nähe des Trump Hotels in Las Vegas. Bilder zeigen aufsteigenden Rauch in der Nähe des Gebäudes.

Rauchsäulen rund um den Trump Tower in Las Vegas. Foto: Screenshot X

Aufregung in Las Vegas: In der Nähe des bekannten Trump International Hotels in Las Vegas ist ein Brand ausgebrochen. Bilder in den sozialen Medien zeigen eine Rauchsäule.

Augenzeugen berichten auf X von einer «Explosion», die sich in der Nähe des Hotels ereignet haben soll. «Ich habe einen lauten Knall gehört», schreibt ein Anwohner. Derzeit läuft rund um die Örtlichkeit ein Polizei- und Feuerwehreinsatz. Eine weitere Person schrieb auf X: «Mein Freund, der die Gucci-Feuerwerksshow in Las Vegas besucht hat, hat mir gerade geschrieben, dass es eine riesige Explosion im Trump Tower in Vegas gab.»

Tesla-Cybertruck in Flammen

Die Ursache für den Polizei- und Feuerwehreinsatz ist noch nicht bekannt. Auf X kursiert ein Video, das einen brennenden Tesla-Cybertruck vor dem Hoteleingang zeigt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In einer Erklärung, die kurz vor 19 Uhr (Schweizer Zeit) veröffentlicht wurde, sagte die Polizei von Las Vegas: «Wir untersuchen einen Fahrzeugbrand am Eingang der Trump Towers. Das Feuer ist gelöscht.» Zum Typ des Fahrzeuges machten sie keine Angaben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Trump International Hotel besitzt 64 Stockwerke und rühmt sich damit, den «aussergewöhnlichsten Blick auf den Las Vegas Strip» zu haben.