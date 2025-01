In New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana ist in der Silvesternacht ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Es gibt mehrere Tote und viele Verletzte.

Tote und Verletzte in New Orleans

In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist es in der Neujahrsnacht zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Im berühmten Ausgehviertel French Quarter sei ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, berichteten örtliche Medien mit Verweis auf Behördenangaben.

Der Fahrer des Pickup-Trucks sei um etwa 3.15 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Menge zugesteuert. Danach sei er ausgestiegen und habe mit einer Waffe gefeuert, berichten Zeugen gegenüber CBS News. Die Polizei habe das Feuer erwidert.

Die städtischen Behörden bestätigen zehn Tote und 30 Verletzte. Auf Bildern in den sozialen Medien ist zu sehen, wie mehrere Personen regungslos am Boden liegen. Die Polizei hat die Bourbon Street, die in einem beliebten Touristenviertel liegt, abgesperrt.

+++ Update folgt +++