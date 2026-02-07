DE
FR
Trump zu Vance-Buhrufen
«In seinem Land wird er nicht ausgebuht»

Bei der Olympia-Eröffnungszeremonie in Mailand erfuhr J. D. Vance Gegenwind vom Publikum. US-Präsident Trump erklärt – «in den USA passiert ihm das nicht.»
Publiziert: vor 32 Minuten
Donald Trump
