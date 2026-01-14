DE
Bei Fabrikbesuch
Trump zeigt Ford-Mitarbeiter den Mittelfinger

Am Dienstag besucht der US-Präsident Donald Trump eine Autofabrik von Ford in Michigan. Dabei verärgert ein Mitarbeiter den Präsidenten.
Publiziert: vor 59 Minuten
Donald Trump
