Verliebt, verheiratet, schwanger – das Onlyfans-Model Scarlet Vas (29) und der Sänger Tayo Ricci (27) erwarten ihr erstes Kind. Stolz präsentiert die werdende Mutter ihren runden Bauch – und erntet dafür Kritik. Das Brisante: Die beiden sind Stiefgeschwister.

Vas und Ricci wuchsen in der australischen Stadt Melbourne auf. Im Teenageralter lernten sie sich kennen und wurden Freunde. Später wurden ihre Eltern ein Paar – und die beiden zur «Familie». Als Stiefgeschwister verliebten sich die beiden, wurden zu einem Paar und heirateten schliesslich im September 2023 auf der griechischen Insel Mykonos. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit verkündete die beiden, dass sie ein Kind erwarten.

«Das ist ekelhaft! Sie sind verwandt»

Neben Tausenden Glückwünschen und Leuten, die sich für das Paar freuen, findet man auch Kommentare wie «Das ist ekelhaft! Sie sind verwandt und verheiratet und haben jetzt ein Baby auf dem Weg», schreibt eine Nutzerin in die Kommentare. Ein anderer sagt: «Sie sind Stiefgeschwister. Was sie tun, ist eigentlich illegal.»

Doch die Kommentare prallen an der werdenden Mutter ab. «Ich lese unsere Kommentarspalte nicht wirklich, aber wenn ich es tue, lache ich tatsächlich. Wir finden Trolle sehr unterhaltsam», sagt Vas zum Nachrichtenportal news.com.au. Egal, ob ihre Beziehung als «seltsam» oder «eklig» bezeichnet wird. «Wenn etwas wirklich negativ ist, kommentieren wir vielleicht zurück. Wir finden, das ist eine ziemlich gute Entwaffnungstaktik.»

«Ich hab mich verliebt ... er ist zufällig mein Stiefbruder»

Das Paar ging 2021 viral, nachdem es seine Romanze in einem Video mit dem Titel «Ich habe mich in den besten Freund meines Freundes verliebt ... der zufällig mein Stiefbruder ist» enthüllte. Der Clip sei ein «Sketch» gewesen, betont die Australierin, ihre Beziehung aber echt.

Das Onlyfans-Model betont, dass sie «definitiv nicht blutsverwandt» seien, möchte aber die genauen Details ihrer familiären Verbindung aus Respekt vor ihren Eltern geheim halten. Das Paar ist seit zehn Jahren zusammen und gerade zurück nach Australien gezogen, nachdem die beiden die letzten fünf Jahre in der USA gelebt haben.

«Wir hätten nie gedacht, dass Stiefgeschwister-Inhalte so beliebt sind»

Vas verfolgt eine Karriere als Schauspielerin und hatte 2017 die Gelegenheit, in der australischen Dramaserie «Neighbours» mitzuwirken. In den USA blieb ihr der grosse Durchbruch jedoch verwehrt. Stattdessen betreibt die 29-Jährige einen beliebten Onlyfans-Kanal. OnlyFans ist eine Plattform, auf der Nutzer gegen Bezahlung exklusive Inhalte – meist sexueller Natur – abonnieren können. Ihr Ehemann Ricci, ein Sänger, widmete ihr ein Liebeslied mit dem Titel «Strawberry on Ice», das er auf ihrer Hochzeit vortrug.

Den grössten Erfolg feiern die beiden jedoch in den sozialen Medien. Gemeinsam erreicht das unkonventionelle Paar über 35 Millionen Follower auf verschiedenen Plattformen. «Wir hätten nie gedacht, dass Inhalte über Stiefgeschwister so beliebt sind – vielleicht, weil sie selten sind? Als ich unsere Geschichte teilte, merkte ich, wie sehr sie die Leute begeistert.»