Ein Snowboarder ist am Sonntag im Lötschental von einer Lawine mitgerissen worden. Der verletzte 50-jährige Schweizer wurde mit dem Helikopter ins Spital Visp und anschliessend ins Spital Sion geflogen.

Die Lawine habe sich kurz nach 12 Uhr auf rund 2400 Metern Höhe auf dem Gemeindegebiet von Kippel VS gelöst, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntagabend mit. Der Snowboarder und ein Skifahrer hätten sich zu diesem Zeitpunkt in der Ostflanke vom «Hockuchriz» in Richtung «Schreja» befunden. Die Lawine habe den Snowboarder mitgerissen.

Der Skifahrer konnte sich laut Polizeiangaben selbstständig in Sicherheit bringen. Der verschüttete Snowboarder konnte durch seinen Kollegen sowie die Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation mit Unterstützung von drei Helikoptern geborgen werden.