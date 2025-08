Mitten in den Sommerferien Golfballgrosse Hagelkörner an der Adria-Küste

Nichts geht mehr in Rimini. Tennisball grosse Hagelkörner fallen am Samstag am italienischen Badeort vom Himmel. An der ganzen Adria-Küste wütet dieses Wochenende ein heftiges Unwetter. Mit Windhosen und überschwemmten Kellern und Garagen.

Publiziert: vor 37 Minuten