Auf dem Campus einer Universität in Tallahassee im US-Bundesstaat Florida sind am Donnerstagabend Schweizer Zeit Schüsse gefallen. Es gibt mindestens ein Todesopfer.

Schüsse an Universität in Florida

Studenten flüchteten panisch vom Campus. Foto: X @newschannel3now

Darum gehts Mindestens ein Todesopfer und sechs Menschen nach Schüssen an Universität verletzt

Studenten fliehen panisch, Campus noch nicht gesichert

Mindestens sechs Menschen wurden ins Spital eingeliefert, nachdem auf dem Campus der Florida State University in Tallahassee Schüsse gemeldet wurden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Polizeikreise bestätigten gegenüber NBC News wenig später mindestens einen Todesfall.

Ein Schütze war um kurz nach 12 Uhr Ortszeit in der Nähe des Studentenwerks gemeldet worden. Rund 30 Minuten später traf die Polizei ein, berichtete WCTV. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie Studentinnen und Studenten in Panik vor dem Schützen fliehen.

Junger Mann mit Pistole gesichtet

Mindestens sechs Menschen seien im Spital, berichtet unter anderen der US-Nachrichtensender CNN. Das Spital selbst sprach von mindestens einem lebensgefährlich Verletzten und fünf Schwerverletzten. Laut NBC News befindet sich eine Person im Zusammenhang mit der Schiesserei in Gewahrsam. Ob es sich dabei um den Schützen handelt, ist noch unklar.

Ein Augenzeuge berichtete, er habe einen jungen Mann mit einer Pistole aus dem Studentenwohnheim kommen sehen. Mehrere Schulen im Umkreis wurden abgesperrt.