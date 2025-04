Handel USA streben im Zollstreit Einigung mit Japan binnen 90 Tagen an

Im Zollkonflikt mit Japan streben die USA laut dem zuständigen japanischen Minister ein Handelsabkommen an. Die US-Regierung wolle binnen 90 Tagen eine Einigung erzielen, sagte der Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung, Ryosei Akazawa, am Mittwoch in Washington.

Publiziert: 07:54 Uhr