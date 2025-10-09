DE
In bester Hollywood-Manier
Verdächtiger springt mit Auto über geöffnete Brücke

Filmreife Verfolgungsjagd in Seattle: Als die Polizei ein gestohlenes Fahrzeug verfolgt, «springt» das Auto kurzerhand über die geöffnete University Bridge.
Publiziert: 10:42 Uhr
