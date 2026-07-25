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Heftiges Unwetter in China
Tornado wirbelt Auto durch die Luft

Ein Tornado hat am 19. Juli in Haining, China, ein Auto durch die Luft geschleudert. Dashcam-Aufnahmen zeigen den dramatischen Moment.
Publiziert: 09:40 Uhr
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