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Tornado in China wirbelt Auto durch die Luft
Heftiges Unwetter in China
Tornado wirbelt Auto durch die Luft
Ein Tornado hat am 19. Juli in Haining, China, ein Auto durch die Luft geschleudert. Dashcam-Aufnahmen zeigen den dramatischen Moment.
Publiziert: 09:40 Uhr
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