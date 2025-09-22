DE
Heftiger Regen in Norditalien: Mailand steht unter Wasser
Heftige Regenfälle
Strassen in Mailand sind überflutet
Am Montag kommt es zu heftigen Regenfällen in Norditalien. Auch Mailand ist betroffen. Videos zeigen, wie ganze Strassen unter Wasser stehen.
Publiziert: vor 49 Minuten
