Flughafen Altenrhein will sparen, um Existenz zu retten
«Wir könnten rund die Hälfte dieser Kosten einsparen»

Der Bundesrat will die Flugsicherung in Altenrhein und an anderen Regionalflugplätzen nicht mehr finanzieren. Nun wollen Regionalflugplätze die Flugsicherung neu ausschreiben.
Publiziert: 12:02 Uhr
Das Entlastungspaket des Bundes könnte den Flughafen St. Gallen-Altenrhein treffen. (Archivbild)
Foto: GIAN EHRENZELLER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Flugplatz Altenrhein in St. Gallen droht ein Millardenloch.. Bisher unterstützte der Bund die An- und Abflugsicherung auf acht Regionalflugplätzen. Diese Beiträge sollen mit dem Entlastungspaket gekürzt werden. Für den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein würden jährlich zwischen 3,4 bis 5,3 Millionen Franken wegfallen. Das Parlament hat über die Sparmassnahme noch nicht entschieden.

In einem Interview mit dem «St. Galler Tagblatt» vom Mittwoch kündigte Thomas Krutzler, Geschäftsführer der Betreiberin des Flughafens, der People's Air Group, mehrere Massnahmen an. Dazu gehört, dass die bisher von Skyguide übernommene Flugsicherung von sieben Regionalflughäfen neu international ausgeschrieben wird. «Wir erwarten, dass wir mit der Neuausschreibung rund die Hälfte der Kosten einsparen können», so Krutzler.

«Anpassungen werden wegfallene Beiträge nicht decken»

In den letzten Jahren seien die Gesamtkosten bei Skyguide substanziell gestiegen, obwohl die lokal zu erbringenden Leistungen wie am Flugplatz Altenrhein immer noch dieselben seien, sagte Krutzler. Da stelle sich schon die Frage «der verursachergerechten Kostenverrechnung und -verteilung».

«Wir sind sehr wohl gewillt, dort weitere Anpassungen vorzunehmen», so Krutzeler. «Aber sie werden die möglicherweise wegfallenden Bundesbeiträge nicht decken können.» Man stehe in direktem Wettbewerb und müsse Preise anbieten, die sinnvoll und vertretbar seien.

Zu den anderen Massnahmen gehören etwa die Verschiebung von Investitionen wie der Komplettsanierung der Piste in Altenrhein. Geprüft werden auch Anpassungen bei den Anfluggebühren. Damit könnten aber die möglicherweise wegfallenden Bundesbeiträge nicht gedeckt werden, schränkte Krutzler gegen dem «St. Galler Tagblatt» ein.

