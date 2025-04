Firmenbesitzer nach Murgang im Wallis «Der Schaden wird in den Millionenbereich gehen»

Am Dienstag kam es zu einem überraschenden Murgang in Stalden VS. Das Firmengelände der Ruppen AG ist grösstenteils verschüttet. Für Firmenbesitzer Otto Ruppen bedeutet das tagelange Aufräumarbeiten und ein Schaden in Millionenhöhe.

