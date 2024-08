Er randalierte in Mehrfamilienhaus Polizei erschiesst Messer-Angreifer in Recklingshausen (D)

Ein 33-jähriger Mann randalierte am Mittwochabend mutmasslich in einem Wohnhaus in der deutschen Stadt Recklinghausen. Die Polizei setzte daraufhin eine Schusswaffe ein. Der Mann wurde tödlich verletzt.