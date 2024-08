Polizisten erschiessen Messer-Angreifer

Polizisten haben in Deutschland einen mit Messern bewaffneten Mann erschossen. Der Deutsche verstarb daraufhin an seinen Verletzungen.

In Moers (D) haben Polizisten am Dienstag einen 26-jährigen Deutschen erschossen. Wie die Polizei mitteilt, habe er eine Gefahr für Passanten dargestellt. Diese soll er in einem Wohngebiet tätlich angegriffen und bedroht haben, weshalb diese die Polizei alarmierten.

Als die Polizisten eintrafen und den Mann, der in der Gegend wohnte, stellen wollten, soll er sich «mit zwei Messern in den Händen in bedrohlicher Haltung genähert haben». Was für Messer der Angreifer in der Hand hielt, war zunächst unklar. «Aber feststeht, das waren keine kleinen Schälmesser, sondern Messer, die nach Einschätzung der Einsatzkräfte lebensgefährlich sein können», so ein Polizeisprecher zur «Bild».

Angreifer tot – keine weiteren Verletzten

Die Beamten eröffneten somit das Feuer. Der 26-Jährige starb daraufhin an seinen Verletzungen. Weitere Personen seien aber nicht zu Schaden gekommen, wie der Polizeisprecher der Zeitung bestätigt: «Nach unserem momentanen Stand gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Mann jemanden verletzt hat.»

Die Staatsanwaltschaft Kleve ordnete die Einrichtung einer Mordkommission der Duisburger Kriminalpolizei an. Ermittlungen zu den Umständen der Tat sind noch im Gang.