Ekel-Alarm in Napoli Ratte rennt am Flughafen zwischen Passagieren hindurch

Schrecksekunde für Passagiere am Check-In am Flughafen von Neapel. Plötzlich rennt eine Ratte durch sie hindurch. Italienische Politiker machen sich Sorgen um die hygienischen Zustände am Flughafen und fordern nun eine Aufklärung des Vorfalls.

Publiziert: vor 53 Minuten