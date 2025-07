Dach undicht Regen dringt ins «Center Eleven» in Zürich Oerlikon ein

In Zürich Oerlikon schifft es am Samstagnachmittag so richtig. So stark, dass das Wasser vom Dach des Einkaufszentrums «Center Eleven» ins Gebäudeinnere eindringt.

Publiziert: 26.07.2025 um 18:07 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten