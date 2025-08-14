In einer Neuenburger Badi wurde ein Mann (†67) von einem Bub beim Sprung vom 5-Meter-Turm getroffen und erlag seinen Verletzungen. Am Tag danach sucht die Polizei immer noch nach dem Jungen, während in der Badi wieder Normalbetrieb herrscht.

1/4 Ein Bademeister überwacht das Schwimmbad Les Mélèzes in La Chaux-de-Fonds. Foto: Keystone

Darum gehts 67-Jähriger stirbt nach Sprungturm-Unfall in La Chaux-de-Fonds

Rechtsanwalt rät Begleitperson des Kindes, sich bei Polizei zu melden

Seit 2012 gab es 24 tödliche Unfälle in Schweizer Bädern

Rebecca Spring Moderatorin und Reporterin Blick

Das Schwimmbad von Mélèzes in La Chaux-de-Fonds ist voll. Kinder schreien und drängeln sich auf den Sprungbrettern vor einem Bademeister. Nichts deutet auf den tragischen Unfall vom Dienstag hin.

Am Tag zuvor war ein 67-jähriger Mann hier ums Leben gekommen. Ein Bub war vom 5-Meter-Turm gesprungen und fiel dabei auf einen anderen Badegast. Der schwer verletzte Mann wurde sofort von den Rettungskräften versorgt, erlag jedoch noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Laut neuesten Informationen sucht die Neuenburger Kantonspolizei immer noch nach dem «etwa zehn Jahre alten Jungen, mit blonden Haaren, der gestern einen blauen Badeanzug trug». Verschiedenen Quellen zufolge verliess er kurz nach dem Zusammenstoss in Begleitung eines Erwachsenen das Becken.

Schwimmer kehren in Badi zurück

Eine Mutter, die am Dienstag während des Unglücks im Schwimmbad war, kehrt am Mittwoch mit ihren Kindern trotz der Umstände zurück. «Ich dachte zuerst, es sei eine Übung», sagte sie gegenüber Blick. «Dann kam der Krankenwagen und hielt direkt vor dem Eingang, und das Becken begann abzulaufen.»

Vor Ort hätten viele den Evakuierungsbefehl nicht sofort verstanden. Die Menschen blieben neugierig auf dem Hügel stehen, von dem aus man das gesamte Becken überblicken kann. «Da lag eine Person am Beckenrand, bis die Rettungskräfte die Leiche mit Handtüchern zudeckten», erklärt die Mutter.

Zu den rechtlichen Konsequenzen dieses Vorfalls erklärt Rechtsanwalt Frédéric Hainard aus La Chaux-de-Fonds: «Wenn das Kind über 10 Jahre alt ist, könnte es sich rechtlich der fahrlässigen Tötung schuldig machen.»

Der Rechtsexperte betont aber: «Als Minderjähriger wird er kaum strafrechtlich belangt werden. Der Begleitperson hingegen, die mit ihrem Kind weggeht, könnte eine Strafvereitelung vorgeworfen werden, was mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden kann.» Hainard könne dem Verantwortlichen deshalb nur raten, sich so schnell, wie möglich bei der Polizei zu melden.

«Nicht in Paranoia verfallen»

Der Vorfall beunruhigt die Mutter, die am Vortag Zeugin gewesen war, nicht besonders, ein wenig vorsichtiger ist sie jedoch schon: «Ich habe meinem Sohn gesagt, er solle auf dem Sprungbrett ruhig bleiben. Aber ich gehe seit 40 Jahren hierher, und meines Wissens ist so etwas noch nie passiert. Ich beschloss, so schnell wie möglich wiederzukommen, um nicht in Paranoia zu verfallen.»

Gerade an diesen heissen Tagen suchen besonders viele Menschen den Weg in die Badi. Dabei gelte es, aufeinander Rücksicht zu nehmen und den Anweisungen des Badepersonals zu folgen, sagt Philippe Pfiffner, Geschäftsführer vom Schweizerischen Badmeister-Verband: «Vor allem bei Attraktionen, wie Rutschen und Sprungtürmen ist besondere Vorsicht geboten.»

Zu Unfällen rund um die Sprungtürme komme es zum Glück selten. Trotzdem weist Pfiffner auf eine hohe Aufmerksamkeit beim Turmspringen hin: «Wenn man vom Sprungturm gesprungen ist, sollte man das Becken möglichst schnell verlassen. Dabei ist es wichtig, nicht andere Zielflächen zu durchqueren.» Schon bevor man den Sprungturm besteigt, solle man sich ein Bild vom Pool verschaffen und dann vor dem Sprung nochmals sicherstellen, dass sich keine Personen im Wasser unter dem Turm aufhalten. «Helfen kann da zum Beispiel ein Freund oder eine Aufsichtsperson, die schaut, dass die Wasserfläche unter dem Sprungturm frei ist und bleibt,» erklärt Pfiffner.

Laut einer Statistik der Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) kam es seit dem Jahr 2012 zu 24 tödlichen Unfällen in Schweizer Bädern. Die Opfer waren zwischen zwei und 73 Jahre alt, in 13 Fällen waren die Verunglückten Kinder. Die SLRG plädiert an die Aufsichtspflicht der Eltern oder Begleitpersonen. Die Baderegel Nr. 1, «Kinder nur begleitet ans Wasser lassen – kleine Kinder in Griffnähe beaufsichtigen!», müsse auch im Frei- und Hallenbad konsequent umgesetzt werden.