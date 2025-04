1/5 Von Hirte zu Hirte: Papst Franziskus und Bischof Joseph Bonnemain. Foto: Getty Images

Darum gehts Bischof Bonnemain erinnert sich an Papst Franziskus' Herzlichkeit

Franziskus gab Armen und Schwachen eine Stimme

Papst traf Bischof Bonnemain mehrmals und ermahnte ihn, seinen Humor nicht zu verlieren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Blick: Herr Bischof, Papst Franziskus ist an Ostern gestorben, dem Fest der Auferstehung. Darf man sich über diese schöne Symbolik freuen?

Bischof Joseph Bonnemain: Ich bin einerseits niedergeschlagen – ich habe bis zuletzt gehofft, dass der Papst die Beschlüsse der Synode (Kirchenreformen, Anm. d. Red.) vorantreiben kann. Gleichzeitig freue ich mich für ihn: Wir haben am Ostersonntag gesehen, wie er leidet und wie eingeschränkt er ist. Der Tod ist für ihn eine Erlösung, für ihn haben jetzt ewige Ostern begonnen.

Sie haben Papst Franziskus mehrmals getroffen. Wie war er als Mensch?

Sehr herzlich, unkompliziert, man fühlte sich bei ihm sofort geborgen, wie bei einem Vater. Er sagte immer wieder «avanti», vorwärts, und «uscire», hinausgehen. Uns Bischöfen gab er den Auftrag, eine kirchliche Revolution zu organisieren. Er wollte, dass die Kirche kein Museum ist, sondern die Herzen der Menschen erreicht.

Welche Anekdote fällt Ihnen zu Franziskus ein?

Beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, sagte er: «Joseph, verliere deinen guten Humor nicht, sonst kann man nicht überleben.» Papst Franziskus hatte selbst einen guten Humor, er konnte sehr gut über sich selbst lachen.

Was bleibt von Papst Franziskus?

Papst Franziskus hat den Menschen eine Stimme gegeben, die keine haben – den Armen, Schwachen und Marginalisierten. Wenn wir uns diesen Menschen nicht zuwenden, können wir Gott nicht finden.

Wie sollte der neue Papst sein?

Einer, der keine Angst hat, vorwärtszugehen. Er sollte wie Papst Franziskus konsequent, mutig und kühn vorwärtsgehen und hinausgehen zu den Menschen. Wir brauchen keine selbstbezogene Kirche, sondern eine Kirche, die bei den Menschen ist. Und sie kann nicht bei den Menschen sein, wenn sie nicht in Gott ist.

Franziskus hatte viele konservative Kritiker. Droht der Kirche nun ein Machtkampf?

Auch die Jünger Jesu haben sich gezofft, seit dem ersten Tag der Kirche gab es Machtkämpfe – was nicht gut ist. Es geht um die Liebe Gottes und nicht um Selbstgefälligkeit und Partikularinteressen.

Franziskus hat an Ostern gesagt: «Es kann keinen echten Frieden geben ohne echte Abrüstung!» Wie soll das funktionieren: Verteidigung ohne Waffen?

Papst Franziskus war überzeugt: Mit Waffen kommt kein beständiger Frieden zustande. Die einzige Waffe, die für einen echten, dauerhaften Frieden sorgen kann, ist Bildung und Entwicklung. Wer mit blosser Aufrüstung Frieden in der Welt stiften will, täuscht sich.

Warum hat Papst Franziskus die Archive im Vatikan nicht geöffnet, obwohl es wichtig ist, Schweizer Missbrauchsfälle aufzuarbeiten?

Ich vermute, dass hier nicht der Papst das Problem war, sondern die jeweiligen Vorsteher der Vatikan-Abteilungen, also die Präfekten der Dikasterien. Der Papst wollte sich nicht über sie hinwegsetzen. Die Schweizer Bischofskonferenz wird sich weiter dafür einsetzen, dass alles ans Licht kommt.

Werden Sie zum Papst-Requiem nach Rom reisen?

Nein, ich werde im Bistum Chur für Papst Franziskus beten. Hier gibt es viel zu tun. Ich wollte zur Vereidigung der neuen Gardisten am 6. Mai nach Rom reisen, allerdings weiss ich noch nicht, ob das wie geplant stattfindet.

Darf man als Bischof einen Lieblingspapst haben?

Ja – immer den aktuellen (lacht).